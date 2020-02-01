В Свердловской области прошла акция «Женский патруль»

18:33 | 21.02.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области накануне Дня защитника Отечества прошла акция «Женский патруль». Как рассказали в региональном УГИБДД ГУ МВД России, сотрудники Госавтоинспецкции поздравляли мужчин-водителей с праздником, а также напоминали им о необходимости соблюдения ПДД, применения ремней безопасности, детских удерживающих устройств и ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.



Следует отметить, что «Женский патруль» проводился во всех регионах города. В акции, помимо сотрудниц ГИБДД, принимали участие школьницы из отрядов ЮИД, общественницы, женщины из «Родительских патрулей», представительницы СМИ. Они желали водителям защищать и оберегать своих близких во время поездки и не подвергать опасности жизни других участников дорожного движения.



Также мужчинам вручали световозвращающие подвески и жилеты, органайзеры для документов, автомобильные ароматизаторы и памятки с ПДД.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»