Фельдшеры Свердловской области отмечают свой профессиональный праздник

18:18 | 21.02.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня, 21 февраля, свердловские фельдшеры отмечают свой профессиональный праздник.



По данным департамента информполитики региона, на сегодняшний день в Свердловской области работает 5446 фельдшеров, 304 из которых являются заведующими фельдшерско-акушерских пунктов, а 2160 работают в скорой медицинской помощи, на педиатрических и терапевтических участках.



Кроме того, в Свердловской области ведется подготовка в ресурсном центре культуры безопасности фельдшеров с компетенциями аттестованных спасателей.



«Система непрерывного медицинского образования, телемедицинские установки, новые программы подготовки, современные автомобили скорой помощи, санитарная авиация – все это реалии деятельности исторически традиционной профессии, самой многогранной, самой пациентоориентированной, самой близкой к народу. Свердловские фельдшеры одни из самых сильных специалистов в России. Ни раз они доказывали это в профессиональных конкурсах и ежедневно – спасая жизни людей», – рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.



Добавим, что на сегодняшний день в Свердловском областном медицинском колледже по специальности «Лечебное дело» обучается 1901 студент.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»