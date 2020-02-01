В уральской столице принудительно госпитализировали четырехлетнюю девочку с подозрением на коронавирус

17:43 | 21.02.2020

Фото: 40-med.ru

В столице Урала принудительно госпитализировали четырехлетнюю девочку с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



2 февраля из Саньи в Екатеринбург вернулась семья с двумя детьми. 13 февраля родители обратились в больницу, так как у одной из девочек появились симптомы ОРВИ. Родителям выдали постановление о госпитализации ребенка, изоляции и проведении обязательного медосмотра до 14 февраля. Однако мать девочки отказалась от взятия для медицинского исследования биоматериалов дочки и подписала отказ от госпитализации.



Тогда региональное управление Роспотребнадзора подало иск в Кировский районный суд Екатеринбург. Иск был удовлетворен – девочку должны поместить в стационар больницы №40. Там ей придется находиться до 26 февраля.



Как уточнили в пресс-службе облсуда, постановление должно быть исполнено немедленно.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»