Поезда из Екатеринбурга в Крым начнут курсировать с апреля

17:25 | 21.02.2020

Уже в апреле 2020 году из Екатеринбурга в Симферополь и обратно запустят поезда. Купить билеты можно будет с 25 февраля.



Первый поезд отправится в Крым из столицы Урала 25 апреля. Составы Екатеринбург – Симферополь будут курсировать несколько раз в неделю по разным маршрутам: через Казань, Саранск, Пензу (в пути 64 часа и 15 минут) и через, Челябинск, Уфу, Самару, Волгоград (в пути 67 часов 35 минут). Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на оператора ж/д перевозок в Крым «Грант Сервис Экспресс».



Отметим, что в апреле также поезда в Крым поедут из Мурманска и Кисловодска.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»