На Юго-Западе снесли ларек в виде стаканчика с кофе

В Екатеринбурге на Юго-Западе снесли два незаконных киоска. Один из демонтированный киосков – ларек в форме стаканчика с кофе.В пресс-службе администрации Ленинского района города рассказали, что по решению суда демонтировали киоски на улице Академика Бардина, 48 и Чкалова, 252. Ларьки вывезли с помощью эвакуатора.Добавим, что работы по выявлению нестационарной торговли в Екатеринбурге ведутся ежедневно. Специалисты земельного отдела общаются с владельцами торговых объектов, чтобы хозяева самостоятельно демонтировали киоски, так как все несанкционированные павильона все равно будут снесены.