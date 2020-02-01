В столице Урала юнармейцев поблагодарили за помощь в задержании преступника

В Екатеринбурге военные полицейские поблагодарили юнармейцев за помощь в задержании преступника, который угнал автомобиль Mazda и напал на таксиста.Сегодня, 21 февраля, военный комендант Екатеринбурга подполковник Михаил Вилль и заместитель начальника штаба, начальник регионального управления военной полиции по ЦВО Константин Смирнов вручили ребятам благодарственные письма и ценные подарки. Наград удостоились Дмитрий Зырянов, Дмитрий Томилов, Шахин Карпов и Александр Самофалов. Подполковник Вилль отметил, что горд тем, что ребята смогли защитить права граждан и их безопасность.Добавим, что Дмитрий Зырянов и Александр Самофал уже достигли совершеннолетия и стали сами участвовать в организации занятий для младших товарищей на базе ресурсно-тренировочного патриотического центра «Набат». Шахин Карпов и Дмитрий Томилов также принимают активное участие в жизни отряда.Также за высокие результаты подготовки и участие в мероприятиях военной полиции был награжден 12-летний Арсений Камалов. Он тоже получил благодарственное письмо и ценный подарок.Отметим, что профильный отряд «юный военный полицейский», пожалуй, один из не многих реально работающих юнармейских отрядов. Это стало возможным благодаря личной позиции военного коменданта Екатеринбургского гарнизона подполковника Михаила Вилля и начальника регионального управления военной полиции Константина Смирнова. Офицеры смогли выстроить воспитательную и учебную деятельность.