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16:33 | 21.02.2020

В столице Урала юнармейцев поблагодарили за помощь в задержании преступника

В Екатеринбурге военные полицейские поблагодарили юнармейцев за помощь в задержании преступника, который угнал автомобиль Mazda и напал на таксиста.

Сегодня, 21 февраля, военный комендант Екатеринбурга подполковник Михаил Вилль и заместитель начальника штаба, начальник регионального управления военной полиции по ЦВО Константин Смирнов вручили ребятам благодарственные письма и ценные подарки. Наград удостоились Дмитрий Зырянов, Дмитрий Томилов, Шахин Карпов и Александр Самофалов. Подполковник Вилль отметил, что горд тем, что ребята смогли защитить права граждан и их безопасность.

В столице Урала юнармейцев поблагодарили за помощь в задержании преступника


Добавим, что Дмитрий Зырянов и Александр Самофал уже достигли совершеннолетия и стали сами участвовать в организации занятий для младших товарищей на базе ресурсно-тренировочного патриотического центра «Набат». Шахин Карпов и Дмитрий Томилов также принимают активное участие в жизни отряда.

Также за высокие результаты подготовки и участие в мероприятиях военной полиции был награжден 12-летний Арсений Камалов. Он тоже получил благодарственное письмо и ценный подарок.

В столице Урала юнармейцев поблагодарили за помощь в задержании преступника



Отметим, что профильный отряд «юный военный полицейский», пожалуй, один из не многих реально работающих юнармейских отрядов. Это стало возможным благодаря личной позиции военного коменданта Екатеринбургского гарнизона подполковника Михаила Вилля и начальника регионального управления военной полиции Константина Смирнова. Офицеры смогли выстроить воспитательную и учебную деятельность.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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