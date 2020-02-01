Новости дня
16:17 | 21.02.2020
Алексей Коробейников может лишиться депутатского мандата
Прокуратура Свердловской области нашла нарушения в декларациях о доходах депутата за 2016 и 2017 годы. Ведомство выяснило, что он сдавал в аренду офисы в Екатеринбурге, но не указал в сведениях о доходах деньги, которые заработал на этом.
Согласно последним изменениям в законодательстве, за сокрытие сведений о своих активах депутат необязательно лишается мандата, поскольку учитывается тяжесть проступка, наличие умысла, размер укрытых доходов и другие аспекты.
Напомним, в серии текстов «Где гранты зарыты» (часть 1, часть 2, часть 3), мы разбирали ситуацию, связанную с сомнительными организациями, которые получали гранты. По некоторым информации, многие из организаций, получавших гранты и не реализовавших их или реализовавших их не на заявленные цели, были связаны с Алексем Коробейниковым. После публикации материалов некоторые из этих организаций не только не получили гранты, но и вовсе закрылись.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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