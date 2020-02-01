Пятимесячной екатеринбурженке собрали деньги на очень дорогое лекарство

16:09 | 21.02.2020

Фото: sm-news.ru

Пятимесячной екатеринбурженке, которая болеет спинальной мышечной атрофией, всей страной собрали деньги на очень дорого лекарство. Об этом написала мама Ани Новожиловой в Instagram.



«Мы спешим поделиться со всеми вами счастьем. Наша мечта сбылась: сбор закрыт. Огромная благодарность всем, кто нас поддерживал. Абсолютно каждому — от маленьких детишек до всех, кто был неравнодушен и пришел на помощь», — так написала мама малютки Светлана Новожилова.



По словам Светланы, клиника, в которой девочке будут ставить нужный укол, снизила цену до 2,4 млн долларов – около 153,6 млн рублей. Первоначально за лекарство требовалось 160 млн рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»