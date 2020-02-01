Авиакомпания Nordwind с июня запустит рейс Екатеринбург – Симферополь

15:51 | 21.02.2020

Фото: Катерина Якушева

Авиакомпания Nordwind начнёт выполнять рейсы Екатеринбург — Симферополь. Полёты начнутся с 1 июня и будут осуществляться три раза в неделю.



Воздушные судна в Крым будут вылетать из Екатеринбурга по понедельникам и воскресеньям в 19:55, а также по пятницам в 17:55.



Как сообщает пресс-служба аэропорта Симферополь, программа полётов продлится вплоть до конца сентября. Выполнять их будут на самолётах Boeing 737.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»