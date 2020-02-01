Из екатеринбургского театра балета «Щелкунчик» украли декорацию стоимостью 500 тысяч рублей

15:03 | 21.02.2020

Фото: jay.tourister.ru

В Екатеринбурге злоумышленника разбили стекло детского театра балета «Щелкунчик» и вынесли дорогую арку для декораций. Как сообщает издание «Лампа», ущерб составил примерно полмиллиона рублей.



В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу подтвердили факт грабежа. На данный момент сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников, и опрашивают должностных лиц, которые имеют доступ в служебные помещения театра.



Добавим, что 25 марта в театре состоится фестиваль «Щелкунчик приглашает».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»