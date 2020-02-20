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14:26 | 21.02.2020

Фото: пресс-служба екатеринбургского зоопарка

В екатеринбургском зоопарке среди четырех питомцев выбирают «Зоо-мистера»

В воскресенье, 23 февраля, в зоопарке Екатеринбурга выберут «Зоо-мистера». На почетное звание претендуют четыре питомца.

В пресс-службе екатеринбургского зоопарка рассказали, что основная цель в выборе кандидатов – привлечение внимания горожан к редким малоизвестным животным. В 2020 году в числе кандидатов конкурса оказались голубой древолаз Дендробатус, радужный удав Давид, александрийский кольчатый попугай Оскар и кенгуру Хагена Пол.

Напомним, что в прошлом году на звание «Зоо-мистер» претендовали павлин Джано, двупалый ленивец Бой, полосатый варан Леденец и гвинейский турако Валет.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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