В екатеринбургском зоопарке среди четырех питомцев выбирают «Зоо-мистера»

14:26 | 21.02.2020

Фото: пресс-служба екатеринбургского зоопарка

В воскресенье, 23 февраля, в зоопарке Екатеринбурга выберут «Зоо-мистера». На почетное звание претендуют четыре питомца.



В пресс-службе екатеринбургского зоопарка рассказали, что основная цель в выборе кандидатов – привлечение внимания горожан к редким малоизвестным животным. В 2020 году в числе кандидатов конкурса оказались голубой древолаз Дендробатус, радужный удав Давид, александрийский кольчатый попугай Оскар и кенгуру Хагена Пол.



Напомним, что в прошлом году на звание «Зоо-мистер» претендовали павлин Джано, двупалый ленивец Бой, полосатый варан Леденец и гвинейский турако Валет.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»