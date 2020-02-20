В Екатеринбурге в ЦПКиО отпразднуют День защитника Отечества

13:42 | 21.02.2020

Фото: пресс-служба парка

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге отметят День защитника Отечества. Гостей и жителей города ждёт развлекательная программа.



Программа мероприятия:



- 11:00 – возложение цветов к монументу «Пограничники-уральцы», расположенном на площади памятника Разведчикам-Мотоциклистам;

- 12:30 – 13:30 – мастер-класс по приготовлению солдатской каши и дегустация;

- 12:30 – 15:00 – мультимедийный передвижной выставочный центр, который в интерактивном формате расскажет о контрактной службе в вооружённых силах РФ;

- 13:00 – выступление оркестра Уральского института ГПС МЧС России на Центральной сцене парка;

- 13:00 – 16:00 – праздничный концерт, тематические зоны, выставка Екатеринбургского института ГПС МЧС России, трансляция праздничных программ на центральном экране парка;

- 21:00 – запуск праздничного салюта в завершении праздника. Артиллерийские расчёты пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны дадут 30 залпов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»