В Свердловской области утвердили стандарт стоимости ЖКХ

13:24 | 21.02.2020

Фото: Сергей Куксин

Правительство Свердловской области утвердило новый стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для каждого муниципалитета на период с начала и до конца 2020 года.



Так, в Екатеринбурге, в сравнении с прошлым годом, ситуация несколько изменилась. Гражданин, проживающий один, платил в отопительный сезон 4933 руб./мес., а будет – 5048 руб/мес. Один член семьи, состоящей из двух человек, заплатит 3939 руб./мес. (+73 рубля), а один член семьи, состоящей из трёх и более человек, – 3780 руб./мес (+67 рублей).



Документом также устанавливается областной стандарт стоимости услуг ЖКХ для собственников в многоквартирных домах, которые обязаны вносить взносы на капремонт. Так, для жителя столицы Урала, который проживает один, в отопительный сезон он предусмотрен на уровне 5011 руб./мес.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»