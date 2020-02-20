В Свердловской области подросток травмировался во время уборки снега с крыши школы

12:25 | 21.02.2020

Фото: oblgazeta.ru

В Нижних Сергах прокуратура заинтересовалась МАОУ «Средняя школа №1 Михайловска». По предварительной информации, накануне днем школьник порезал руку, когда чистил крышу учреждения по поручению одного из преподавателей.



Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регулирующего охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, и действиям должностных лиц образовательного учреждения по факту привлечения учащихся к трудовой деятельности.



Кроме того, специалистами устанавливается тяжесть полученных подростком травм. Особое внимание будет обращено на своевременность и полноту оказания несовершеннолетнему медицинской помощи.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»