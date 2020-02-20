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12:06 | 21.02.2020
Фото: 2gis.ru
В Екатеринбурге оштрафована сеть фитнес-клубов «Брайт фит»
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в декабре 2016 года тогда еще ООО «Брайт Фит Академический» принял на работу бывшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов Железнодорожного районного отдела судебных приставов г. Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области. Однако директор организации не направил в установленный законом десятидневный срок сведения работодателю по последнему месту экс-госслужащего о его трудоустройстве в компанию.
В итоге в отношении организации и директора компании возбуждены административные дела по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего государственного служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции»).
Мировой судья судебного участка № 9 Верх-Исетского судебного района г. Екатеринбурга Свердловской области на основании материалов прокуратуры оштрафовал ООО «Сеть фитнес клубов Брайт фит» на 50 тыс. рублей, а директора организации - на 10 тыс. рублей.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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