В Свердловской области сгорел очередной автомобиль

11:34 | 21.02.2020

Фото: golos.ua

В селе Патруши, что в Сысертском городском округе, ночью сгорел до тла автомобиль «Нива».



Диспетчеры зафиксировали вызов в 03:49 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, тушить пожар выехали пять спасателей на двух спецмашинах.



Огнеборцы справились с возгоранием в считанные минуты. Причины произошедшего выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»