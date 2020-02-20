В Нижнем Тагиле пропала девушка

11:25 | 21.02.2020

Фото: ok.ru

В Нижнем Тагиле разыскивают 24-летнюю Жанну Дарбинян, которая ушла из дома днем 17 февраля и не вернулась.



Приметы: рост 150-155 см, худощавое телосложение, темные волосы по плечи, карие глаза. В качестве особой приметы указывается темная родинка у подбородка.



На момент пропажи одета, предположительно, в черную куртку или темное пальто.



Если вам что-либо известно о местонахождении Жанны Араратовны, просим позвонить брату пропавшей 8-953-009-00-13 или в дежурную часть отдела полиции №16 по телефону 8 (3435) 97-64-02.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»