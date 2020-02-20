В Екатеринбурге ночью горели два автомобиля

11:16 | 21.02.2020

Фото: amp.znaj.ua

Сегодня ночью в Екатеринбурге на площади шесть квадратных метров полыхали два автомобиля. Огонь повредил моторный отсек и салон «Лады Весты» и моторный отсек «ВАЗ-2114».



Диспетчеры зафиксировали вызов в 02:44 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, тушить пожар выехали восемь спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершены в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»