В жуткой аварии на Урале погиб мужчина

Накануне, 20 февраля, на 106-м километре автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган произошла авария, в результате которой один человек погиб, и один пострадал.Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель автомобиля «ВАЗ-21074» ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Кургана, вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем Toyota.В результате аварии ВАЗ загорелся. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир, 59-летний мужчина, госпитализирован.