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10:02 | 21.02.2020

На Среднем Урале готовятся в Масленице: список мероприятий

В первое воскресенье марта в Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отдыха отпразднуют Масленицу. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.

Гости праздника проводят зиму обрядами, состязаниями, народными гуляниями, песнями, плясками, хороводами, весёлыми конкурсами с призами и взятием штурмом снежной крепости.

Для удобства граждан 1 марта увеличится количество трамваев, следующих до ЦПКиО. О безопасности людей во время массовых народных гуляний позаботятся дежурные бригады скорой помощи, органов правопорядка и пожарных. 

Праздничные мероприятия также пройдут на территориях административных районов Екатеринбурга с 27 февраля по 1 марта 2020 года.

В четверг, 27 февраля, гуляния состоятся на площадке у Культурно-развлекательного комплекса «Уралец» (улица Большакова, 90). Начало – в 13:00.

В субботу, 29 февраля, в 12:00 празднования пройдут в посёлке Садовом на площадке перед КДЦ «Садовый» (улица Верстовая, 14). На площадке перед Центром культуры «Экран» (улица Грибоедова, 3) в 12:00 начнётся праздничная программа «В гости на блины». На площадке перед Центром культуры «Орджоникидзевский» (улица Культуры, 3) в 14:00 пройдёт «Наша Масленица». В посёлке Северка в 15:00 праздник начнётся перед административным зданием (ул. Строителей, 41).

План мероприятий на 1 марта:

- на придворовой территории в посёлке Исток (улица Главная, 13-17). Начало в 11:00;
- на площадке перед Центром культуры «Урал» (улица Стеденческая, 3). Начало в 12:00;
- на площадке перед Культурно-досуговым центром «Дружба» (улица Академика Бардина, 21б). Начало в 12:00;
- на площадке перед Домом культуры «Елизаветинский» (улица Бисертская, 14). Начало в 12:00;
- на площадке перед Центром культуры «Горный Щит» в селе Горный Щит (улица Ленина, 12а). Начало в 12:00;
- на площадке перед Домом культуры «Совхозный» в посёлке Совхозный (улица Комбинатская, 7). Начало в 12:00;
- на придворовой территории (улица Ялунинская, 4). Начало в 13:00;
- на площадке перед зданием ДЮСШ «Виктория» (улица Владимира Высоцкого, 14). Начало в 14:00;
- на площадке перед Центром культуры и искусств «Верх-Исетский» (площадь Субботников, 1). Начало в 14:00;
- в парке семейного отдыха «Эльмашевский» (улица Старых большевиков, 22). Начало в 14:00.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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