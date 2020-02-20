Новости дня
10:02 | 21.02.2020
На Среднем Урале готовятся в Масленице: список мероприятий
Гости праздника проводят зиму обрядами, состязаниями, народными гуляниями, песнями, плясками, хороводами, весёлыми конкурсами с призами и взятием штурмом снежной крепости.
Для удобства граждан 1 марта увеличится количество трамваев, следующих до ЦПКиО. О безопасности людей во время массовых народных гуляний позаботятся дежурные бригады скорой помощи, органов правопорядка и пожарных.
Праздничные мероприятия также пройдут на территориях административных районов Екатеринбурга с 27 февраля по 1 марта 2020 года.
В четверг, 27 февраля, гуляния состоятся на площадке у Культурно-развлекательного комплекса «Уралец» (улица Большакова, 90). Начало – в 13:00.
В субботу, 29 февраля, в 12:00 празднования пройдут в посёлке Садовом на площадке перед КДЦ «Садовый» (улица Верстовая, 14). На площадке перед Центром культуры «Экран» (улица Грибоедова, 3) в 12:00 начнётся праздничная программа «В гости на блины». На площадке перед Центром культуры «Орджоникидзевский» (улица Культуры, 3) в 14:00 пройдёт «Наша Масленица». В посёлке Северка в 15:00 праздник начнётся перед административным зданием (ул. Строителей, 41).
План мероприятий на 1 марта:
- на придворовой территории в посёлке Исток (улица Главная, 13-17). Начало в 11:00;
- на площадке перед Центром культуры «Урал» (улица Стеденческая, 3). Начало в 12:00;
- на площадке перед Культурно-досуговым центром «Дружба» (улица Академика Бардина, 21б). Начало в 12:00;
- на площадке перед Домом культуры «Елизаветинский» (улица Бисертская, 14). Начало в 12:00;
- на площадке перед Центром культуры «Горный Щит» в селе Горный Щит (улица Ленина, 12а). Начало в 12:00;
- на площадке перед Домом культуры «Совхозный» в посёлке Совхозный (улица Комбинатская, 7). Начало в 12:00;
- на придворовой территории (улица Ялунинская, 4). Начало в 13:00;
- на площадке перед зданием ДЮСШ «Виктория» (улица Владимира Высоцкого, 14). Начало в 14:00;
- на площадке перед Центром культуры и искусств «Верх-Исетский» (площадь Субботников, 1). Начало в 14:00;
- в парке семейного отдыха «Эльмашевский» (улица Старых большевиков, 22). Начало в 14:00.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:47 | 21.02.2020
В столице Урала тестируют трамвай на 320 пассажиров
14:04 | 21.02.2020
В конце недели на Среднем Урале вновь будет минусовая температура
13:43 | 21.02.2020
Игорь Сапко: «Расширение возможностей программы маткапитала - поддержка для молодой семьи»
13:42 | 21.02.2020
В Екатеринбурге в ЦПКиО отпразднуют День защитника Отечества
13:24 | 21.02.2020
В Свердловской области утвердили стандарт стоимости ЖКХ
12:51 | 21.02.2020
На Среднем Урале началось рассмотрение дела в отношении мужчины, который убил своего внука
12:25 | 21.02.2020
В Свердловской области подросток травмировался во время уборки снега с крыши школы
12:06 | 21.02.2020
В Екатеринбурге оштрафована сеть фитнес-клубов «Брайт фит»
11:47 | 21.02.2020
В Ирбите осужден фальшивомонетчик
11:34 | 21.02.2020
В Свердловской области сгорел очередной автомобиль
11:25 | 21.02.2020
В Нижнем Тагиле пропала девушка
11:16 | 21.02.2020
В Екатеринбурге ночью горели два автомобиля
10:54 | 21.02.2020
В жуткой аварии на Урале погиб мужчина
10:34 | 21.02.2020
Свердловский ХК «Автомобилист» проведёт последние матчи в «регулярке»
10:02 | 21.02.2020
На Среднем Урале готовятся в Масленице: список мероприятий
09:42 | 21.02.2020
В Нижнем Тагиле горела Mazda
09:34 | 21.02.2020
Жители Шарташа в Екатеринбурге останутся без электричества
09:15 | 21.02.2020
В Екатеринбурге на полгода закроют «Зелёную рощу»
23:40 | 20.02.2020
«Автомобилист» одержал долгожданную победу над «Сибирью» в Екатеринбурге
23:09 | 20.02.2020
В Екатеринбурге пропал молодой человек
21:15 | 20.02.2020
В Екатеринбурге на Вторчермете в результате ДТП пострадала женщина
20:39 | 20.02.2020
Воспитанники первоуральской спортивной школы взяли бронзу на турнире на призы Патриарха Кирилла
20:25 | 20.02.2020
В Свердловской области запустили горячую линию по вопросам питания в школах через вендинговые автоматы
19:52 | 20.02.2020
«Урал» проиграл «Самаре» в матче Суперлиги в Екатеринбурге
18:59 | 20.02.2020
Накануне Дня защитника Отечества в екатеринбургском метро состоялся праздничный концерт
18:31 | 20.02.2020
В Екатеринбурге может пройти «Бессмертный цех»
18:15 | 20.02.2020
На Среднем Урале снижается заболеваемость ОРВИ
18:03 | 20.02.2020
В столице Урала осужден мошенник, укравший 402 тысячи рублей у пенсионерки, будучи в колонии
17:57 | 20.02.2020
В Прикамье приняты меры профилактики коронавируса
17:52 | 20.02.2020
ЗС Пермского края приняло закон о безопасности детского отдыха
17:48 | 20.02.2020
В Прикамье внесены изменения в Перечень дорожных работ
17:43 | 20.02.2020
Парламент Пермского края обсудил внедрение системы «Умный лес»
17:42 | 20.02.2020
В Екатеринбурге пересмотрят дело одного из фигурантов «скверной» истории