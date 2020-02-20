Жители Шарташа в Екатеринбурге останутся без электричества

09:34 | 21.02.2020

В посёлке Шарташ в Екатеринбурге отключат электричество. Сегодня, 21 февраля, до 16:00 там не будет света, сообщает пресс-служба администрации Кировского района.



Из-за проведения «Екатеринбургской электросетевой компанией» ремонтных работ на воздушной линии 0,4 кВ подача электроэнергии будет прекращена на переулке Светлый, 5-9, 11, 13, 15, 17.



После окончания работ напряжение подадут без предупреждения.



Также сообщается, что отключение электроэнергии в Кировском районе ожидается и 25 февраля. С 9:00 до 18:00 без воды останутся дома по адресам: пос. Пески 9, 10, 11б, 13б, 13а, 13в, 14, 15, 16а, 16в, 18, 18а, 19, 20, 21, 26, 28.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»