В Екатеринбурге на полгода закроют «Зелёную рощу»

09:15 | 21.02.2020

Фото: sputnik8.com

В Екатеринбурге на полгода для посетителей закроют парк «Зелёная роща». С мая горожане не смогут там гулять.



«Сейчас у нас продолжаются работы в парке "Зелёная роща". В прошлом году мы говорили о том, что бдем закрывать парк кусками, однако произошли задержки из-за археологических раскопок, поэтому решено закрыть "Зелёную рощу" целиком»,- рассказал замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии в программе «Акцент» на ОТВ.



Все работы, согласно плану, должны завершиться до 21 октября 2020 года. Однако есть информация, что если они завершатся раньше – парк сразу откроют.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»