Новости дня
23:09 | 20.02.2020
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал молодой человек
Рост Лузина 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и серые глаза. Последний раз его видели в оранжевой демисезонной куртке, черной толстовке, синих брюках и светлых кроссовках.
Отмечается, что молодой человек нуждается в медицинской помощи.
Всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении Максима Викторовича, следует сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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