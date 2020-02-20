В Екатеринбурге пропал молодой человек

23:09 | 20.02.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В уральской столице пропал Лузин Максим Викторович. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», местонахождение 24-летнего уральца неизвестно с 14 февраля.



Рост Лузина 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и серые глаза. Последний раз его видели в оранжевой демисезонной куртке, черной толстовке, синих брюках и светлых кроссовках.



Отмечается, что молодой человек нуждается в медицинской помощи.



Всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении Максима Викторовича, следует сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»