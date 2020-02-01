В Екатеринбурге на Вторчермете в результате ДТП пострадала женщина

21:15 | 20.02.2020

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

В уральской столице на Вторчермете произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как рассказали в ГИБДД, в результате аварии пострадала женщина.



Инцидент случился на перекрестке улиц Новосибирской и Палисадной.



По словам очевидцев, из-за столкновения у одного из автомобилей на дорогу выкинуло двигатель.



На месте ДТП работают полицейские и «скорая».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»