Воспитанники первоуральской спортивной школы взяли бронзу на турнире на призы Патриарха Кирилла

20:39 | 20.02.2020

Фото: пресс-служба «Уральского трубника»

Юные хоккеисты первоуральской ДЮСШ «Уральский трубник» заняли третье место на турнире на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по русскому хоккею среди детей 11−12 лет, об этом рассказали в пресс-службе команды.



Всего в соревнованиях принимали участие 8 команд из всех регионов страны, прошедших отборочные этапы. Мальчики 2008-2009 годов состязались с 17 по 19 февраля в формате игр в два тайма по 15 минут.



Добавим, что победителем соревнований стал новосибирский «Сибсельмаш».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»