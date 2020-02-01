Новости дня
18:59 | 20.02.2020
Фото: Администрация города Екатеринбурга
Накануне Дня защитника Отечества в екатеринбургском метро состоялся праздничный концерт
В течение часа горожане и гости уральской столицы могли послушать русские народные, военные и патриотические песни в исполнении вокального ансамбля «Сердце Урала».
По словам сотрудников администрации, слушатели концертом остались довольны.
Добавим, что завтра, 21 февраля также состоится мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества на площади перед Центром культуры «Урал».
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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