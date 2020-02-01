Накануне Дня защитника Отечества в екатеринбургском метро состоялся праздничный концерт

18:59 | 20.02.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

На станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, об этом рассказали в пресс-службе администрации города.



В течение часа горожане и гости уральской столицы могли послушать русские народные, военные и патриотические песни в исполнении вокального ансамбля «Сердце Урала».



По словам сотрудников администрации, слушатели концертом остались довольны.



Добавим, что завтра, 21 февраля также состоится мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества на площади перед Центром культуры «Урал».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»