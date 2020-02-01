На Среднем Урале снижается заболеваемость ОРВИ

18:15 | 20.02.2020

Фото: astrakhanfm.ru

В Свердловской области с 17 по 19 февраля зарегистрировано 26 177 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ, что на 4% ниже уровня прошлой недели, об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.



Заболеваемость пневмонией остается на прежнем уровне: за 3 дня медики отметили 537 случаев с предварительным диагнозом заболевания.



В Роспотребнадзоре отметили, что врачи по-прежнему проводят профилактические мероприятия в отношении новой коронавирусной инфекции. Так, на 20 февраля 2020 года они ведут наблюдение за 388 гражданами, приехавшими из КНР.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»