В Екатеринбурге пересмотрят дело одного из фигурантов «скверной» истории

17:42 | 20.02.2020

Фото: 123ru.net

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение пересмотреть иск гражданского активиста и экс-координатора местной «Открытой России» Владислава Постникова о незаконных действиях полиции во время его задержания во время майских митингов у драмтеатра.



В своем Facebook Постников написал, что новое заседание назначено на 4 марта на 10:40 по местному времени. По мнению активиста, переоценка действий сотрудников состоится, чтобы «"засилить" криво написанное решение Ленинского суда, полностью оправдывающее все действия полицейских».



Что интересно, постановление о возобновлении рассмотрения иска вышло после объявления окончания рассмотрения дела в апелляции.



Напомним, Владислав Постников был задержан в ночь на 16 мая, хотя он присутствовал на протестах в качестве журналиста и имел соответствующее удостоверение. Он утверждает, что после доставления в отдел полиции к нему не пустили адвоката и забрали смартфон без составления протокола.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»