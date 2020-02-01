В Нижнем Тагиле ищут подрядчика для ремонта школы

17:05 | 20.02.2020

Фото: yandex.by

Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика, который займется ремонтом школы №85. На ремонт общеобразовательного учреждения готовы выделить 198,9 миллионов рублей.



Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные работы до конца 2021 года. Аукцион запланирован на 2 марта 2020 года.



Известно, что здание уже готово к началу ремонта: все помещения освободили от мебели и оборудования, а учеников с начала третьей учебной четверти перевели в школы №№58 и 12. В ходе капремонта в учреждении обновят кровлю, фасад, подвал, классы, столовую и тёплый переход в неё. Также планируется благоустроить пришкольную территорию и оборудовать современную спортивную площадку.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»