В Нижнем Тагиле ищут подрядчика для ремонта дорог

16:19 | 20.02.2020

Фото: v-tagile.ru

Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика, который займется ремонтом местных дорог в 2021 году. На ремонт 16 дорожных объектов готовы выделить 605, 3 миллиона рублей.



В документации, опубликованной на сайте госзакупок, числятся дорожные объекты:

- ул. Индустриальная от Металлургов до Циолковского,

- ул. Монтажников от Садоводов до Зеленстроевской,

- ул. Заречная,

- ул. Бригадная от Черноисточинского шоссе до Фотеевской,

- ул. Карла Маркса от Октябрьской Революции до Островского,

- ул. Чайковского от Свердлова до Ильича,

- ул. Серова от Фрунзе до Первомайской,

- ул. Октябрьской революции от Газетной до Заводской,

- ул. Калинина,

- ул. Захарова,

- ул. Карла Либкнехта от Победы до Жуковского,

- ул. Энтузиастов,

- ул. Валегин Бор (автодорога к Противотуберкулёзному диспансеру № 3),

- Серебрянский тракт,

- ул. Цементная от Восточного шоссе до Проезжей,

- Черноисточинское шоссе (местный проезд).



Аукцион состоится 12 марта 2020 года. А сами работы будут вестись в период с 1 мая по 25 сентября 2021 года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»