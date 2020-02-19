Конкурс на выбор подрядчика для автобусного маршрута №53 в Екатеринбурге провалился

15:20 | 20.02.2020

Фото: vzsar.ru

В Екатеринбурге провалился конкурс на выбор перевозчика, ответственного за маршрут автобуса №53 «Ритейл парк Солнечный – Ж/д вокзал».



Как сообщили в пресс-службе мэрии, на конкурс не поступило ни одной заявки, в связи с чем будут объявлены новые торги.



По условиям данного конкурса, потенциальному подрядчику предлагался контракт до конца 2020 года. Максимальная начальная цена контракта – 4,6 миллионов рублей.



Напомним, планировалось, что маршрут будут обслуживать 14 автобусов среднего класса, в которых будет не менее 18 мест для сидения. Однако участники рынка имели не столь оптимистичные взгляды на ситуацию как администрация города. Дело в том, что маршрут, большая часть которого проходит по улице Московской, нужно будет раскатывать, а контракт предлагается менее чем на год. По этой же причине на маршрут вряд ли придет компания с приличным транспортом – перевозчик не сможет окупить взятые в лизинг машины.



Напомним, что автобус №53 ходил в уральской столице до осени 2019 года. Оператором была компания «Ю-Ви-Эй-Транс», однако она ушла с рынка регулярных пассажирских перевозок.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»