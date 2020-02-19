Гособвинение озвучило срок наказания для полицейских из Каменск-Уральского

14:56 | 20.02.2020

Государственный обвинитель озвучил запрашиваемые сроки для полицейских из Каменска-Уральского, обвиняемых в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он вывозили подростков в лес и заставляли рыть могилу, пытаясь добиться признательных показаний.



«Сегодня на заседании прокурор запросил для обвиняемых: экс-начальнику отдела полиции № 24 - 3 года 6 месяцев, а троим оперативникам от 3,10 до 4,6 лет», – рассказал депутат Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, благодаря которому история получила общественный резонанс.



В то время полицию Каменска-Уральского возглавлял Сергей Тананыхин, которого после скандала перевели на аналогичную должность в ОМВД Полевского.



«Тогда, на своей пресс-конференции, он обвинил меня, детей и их родителей во вранье и сказал, что он и его подчиненные не виноваты. Что скажет он теперь? И вопрос к новому руководителю Главка, задам его обязательно на отчете его перед ЗССО – место ли сегодня во главе полиции Полевского такому руководителю, который способствовал беспределу во вверенном ему отделе № 24?», – добавил Вячеслав Вегнер.



Отметим, что обвинение было предъявлено Алексею Андрееву, Алексею Возчикову, Эмилю Гасанову, Василию Половке.

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