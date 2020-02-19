В Екатеринбурге вновь «заминировали» образовательные учреждения

14:52 | 20.02.2020

Фото: twitter.com

В третий раз за 2020 год в детсады и школы Екатеринбурга поступила информация о «минировании». Об этом сообщили в департаменте образования администрации города.



Известно, что руководители учреждений поставлены в известность. Сейчас в помещениях и прилегающих к образовательным организациям территориях проходят осмотры; усилен пропускной режим. Департамент держит ситуацию на контроле. Специалистами ведётся плотное взаимодействие с правоохранительными органами.



Отметим, что помимо образовательных учреждений эвакуировали здание областного арбитражного суда. Однако сейчас суд продолжает работу в штатном режиме.



Напомним, предыдущие «минирования» школ и детсадов произошли 15 и 23 января.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»