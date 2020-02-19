Жительница Алапаевска получит 4,5 млн рублей за смерть родных

14:21 | 20.02.2020

Фото: vk.com

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор виновнику ДТП, в котором погибли четыре человека.



Напомним, инцидент произошел год назад на 50 км трассы Николо-Павловское – Алапаевское. Лесовоз Freightliner, за рулем которого сидел обвиняемый, занесло на дороге. Прицеп вынесло на встречную полосу. В одной из задетых машин – ВАЗ-2112 – ехала семья: мужчина с супругой, его мать и два шестимесячных ребенка; в результате ДТП погибли все, кроме молодой женщины.



Водителя приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, работодатель подсудимого выплатит выжившей женщине компенсацию морального вреда в размере 4,5 миллиона рублей.



Ответчик не согласился с этим решением и обжаловал его в Свердловском областном суде, который сегодня, 20 февраля, оставил решение тагильского суда в силе, сообщает пресс-служба суда.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»