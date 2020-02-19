В Екатеринбурге задержали подростков-мигрантов, подозреваемых в нападениях на сверстников

Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали подозреваемых в серии разбойных нападений на студентов. Задержанными оказались уроженцы республик ближнего зарубежья, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.В феврале на территории Верх-Исетского района стали фиксироваться нападения молодых людей, преимущественно учащихся средних и высших учебных заведений. Потерпевшие обратились в отдел полиции №9, при этом, по словам заявителей, незнакомые молодые люди были неславянской внешности. Они похищали сотовые телефоны, применяя насилие или угрожая ножом.В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выследить и задержать подозреваемых прямо в момент совершения очередного преступления. 18 февраля в районе дома № 15 на улице Репина, недалеко от студенческого общежития, злоумышленники попытались похитить телефоны у двух студентов третьекурсников. Однако находившиеся неподалеку полицейские оперативно пресекли преступление.Задержанными оказались трое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья. После установления личности выяснилось, что одному из подозреваемых 20 лет, двое других еще не достигли 18-летия. Молодые люди нигде не учатся и не работают, ранее не судимы.В ходе работы с подозреваемыми оперативники уголовного розыска установили личности еще двух участников нападений, которые в этот же день были задержаны. Данные молодые люди (оба 2001 года рождения) сами оказались учащимися первого курса. К уголовной ответственности ранее также не привлекались.Полицейские подозревают задержанных в причастности к хищению сотового телефона стоимостью 20 тысяч рублей у первокурсницы 10 февраля по адресу Бебеля, 17, а также в нападении на старшеклассника средней школы на улице Халтурина – 8 февраля. В последнем случае ущерб составил 10 тысяч рублей.Сотрудники полиции продолжают работу по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных. Полиция просит граждан, пострадавших от действий данных лиц, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-09 (дежурная часть отдела полиции № 9) или 02.