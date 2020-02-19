Михаила Шилиманова не доставили в суд из СИЗО по делу о ЖК «Бухта Квинс»

13:13 | 20.02.2020

Фото: «Новый день»

Заседание по уголовному делу в отношении экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова по делу о мошенничестве в особо крупном размере (эпизод с ЖК «Бухта Квинс») пришлось отложить до 27 февраля. Как рассказали корреспонденту veved.ru в Кировском районном суде Екатеринбурга, заседание было назначено на сегодня, но подсудимый не был доставлен в суд – накануне он был помещен в СИЗО. В связи с этим заседание отложили на 27 февраля на 11:00.



Напомним, что накануне Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал в отношении Михаила Шилиманова меру пресечения в виде заключения под стражу по другому уголовному делу – о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он выступал посредником при передаче взятки ОАО ОЭЗ «Титановая долина» Артемию Кызласову. Вечером 17 февраля 2020 года Кызласов принял от представителя подрядной организации часть взятки, после чего, в результате проведённых оперативных мероприятий, обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ РФ по Свердловской области.

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