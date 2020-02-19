Несмотря на коронавирус, в Екатеринбург приедут шахматисты из Китая

12:31 | 20.02.2020

В Екатеринбурге на турнир претендентов приедут шахматисты из Китая. Границы закрыты из-за коронавируса, однако международная федерация шахмат заявила, что запрет не распространяется на официальные, деловые и гуманитарные визы.



Турнир в столице Урала пройдёт с 15 марта по 5 апреля. Предварительной площадкой рассматривают отель Hyatt, однако окончательное место проведения будет определено позже. Россию представят три гроссмейстера Ян Непомнящий, Александр Грищук и Кирилл Алексеенко.



Китайской делегации выдали гуманитарную визу. Она позволяет путешествовать в спортивных, культурных или научных целях. Членам делегации предложат занять по прибытии в Россию загородный дом под Москвой с медицинской помощью в их распоряжении.



«Этот период наблюдения гарантирует, что они смогут продолжить свою поездку в Екатеринбург без каких-либо проблем, даже если меры безопасности в Свердловской области будут ужесточены в ближайшие дни. Китайской делегации было рекомендовано приехать заранее, они планировали отправиться 1 марта, но теперь решили прибыть ещё раньше»,- говорится в сообщении Международной федерации шахмат.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»