Из Екатеринбурга начнёт летать чартер в греческий город Салоники

12:04 | 20.02.2020

Фото: grekomania.ru

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово в греческий город Салоники начнет летать чартер авиакомпании «Ямал». Запуск новых рейсов планируется на 27 мая.



Перелёты будут выполняться на самолетах Airbus 320 из Екатеринбурга два раза в десять дней, в среду и субботу в 15:50, а из Салоников в Екатеринбург в среду и субботу в 7:30 (по местному времени).



В настоящее время ям­альский авиаперевозч­ик выполняет из Коль­цово только внутриро­ссийские регулярные рейсы в Надым, Салех­ард, Новый Уренгой и Ноябрьск.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»