В Белоярском суд взыскал сумму взятки с бывшей сотрудницы ГИБДД

11:01 | 20.02.2020

Белоярский районный суд взыскал 50 тысяч рублей взыскал с бывшего старшего инспектора исполнения административного законодательства ОГИБДД МО МВД России «Заречный» Алеси Ибакаевой. Поводом послужило исковое заявление Белоярского межрайонного прокурора.



Установлено, что приговором Заречного районного суда Ибакаева признана виновной по ч. 3 ст.290 («Получение взятки»), ч. 1 ст. 292 («Служебный подлог») и ч. 3 ст.159 УК РФ («Мошенничество»).



Предметом взятки явились денежные средства в общем размере 50 000 рублей, которые Ибакаева получила за совершение незаконных действий направленных на непривлечение гражданина к административной ответственности и не назначение административного штрафа в виде лишения права управления транспортным средством.



Прокуратура подала иск о взыскании незаконно полученных средств, который был удовлетворен судом.

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