В Сысерти разыскивают мужчину

10:35 | 20.02.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Сысерти разыскивают без вести пропавшего 29-летнего Андрея Соколова. 18 февраля около 14 часов он ушёл из дома и не вернулся. Нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 190 см, xудощавое телосложение, голубые глаза, русые короткие волосы. В момент исчезновения был одет в красную ветровку с тёмно-синими вставками, синие джинсы, черные берцы и коричневую шапку.



Если вы знаете, где может находиться пропавший – сообщите об этом по номеру телефона 89824578964, Анастасия.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»