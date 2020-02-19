На Урале произошла смертельная авария

Сегодня утром на Урале на выезде из Верхней Пышмы произошла серьёзная авария, в результате которой погиб человек.По словам очевидцев, объезжая пробку из Верхней Пышмы на улице Космонавтов, водители сворачивают на ЕКАД, проезжают немного и выполняют разворот, чтобы не стоять в пробке. Водитель «Нивы» пытался совершить такой маневр, но не рассчитал – бензовоз протаранил автомобиль.В ГИБДД Екатеринбурга рассказали об одном погибшем в ДТП. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.