В Екатеринбурге построят вторую очередь здания центра медицины катастроф

09:53 | 20.02.2020

Фото: Уралинформбюро

В Екатеринбурге появится вторая очередь здания территориального центра медицины катастроф по Свердловской области. Дирекция строящихся объектов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) ищет подрядчика.



Согласно документам конкурса, максимальная цена контракта составляет 250 169 000 рублей. Победителю необходимо спроектировать и построить здание из двух отсеков на участке площадью 20 000 квадратных метров на улице Светлореченской. Строительные работы должны быть завершены до конца нынешнего года.



Подразумевается, что в четырёхэтажной части здания будут расположены центры повышения квалификации и научно-исследовательской деятельности и мобильный медицинский отряд. В одноэтажной части выделят место для спецтехники.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»