В пожаре в Сысерти пострадали несколько человек

09:22 | 20.02.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером в Сысерти на улице Орджоникидзе, 15 произошёл пожар в жилом двухэтажном доме. Есть пострадавшие.



Огонь распространился на 50 квадратных метров. Из здания эвакуировали 12 жителей, в числе которых оказались двое детей. Пострадали четыре человека. Пожар повредил стены подъезда и имущество в квартире на втором этаже дома. С огнём спасатели справились за 40 минут.



Жителей подъезда, где был пожар, на ночь приютили у себя соседи. Местные жители утверждают, что будут требовать расселения этой двухэтажки. По их словам, дом изначально подлежал расселению, но жильцы установили пластиковые окна, и процент износа дома увеличился – затем его каким-то образом записали в программу по капремонту.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»