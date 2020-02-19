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09:08 | 20.02.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Пошёл за хлебом и не вернулся: в Екатеринбурге пропал пенсионер

В Екатеринбурге разыскивают 71-летнего Павла Смирнова. 18 февраля примерно в 12:00 он отправился в магазин за хлебом, но обратно так и не вернулся. Пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, серые глаза и седые волосы. Особые приметы: тату на кисти правой руки.

В последний раз его видели в тёмно-синем пуховике с капюшоном, чёрные брюки, чёрные сапоги, чёрную вязаную шапку.

Если вам известна информация о примерном местонахождении пропавшего пенсионера – сообщите об этом инфоргу поиска Анастасии по номеру телефона 89824578964.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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