Екатеринбурский санаторий вновь откроется после карантина

21:04 | 19.02.2020

Фото: екатеринбург.рф

Санаторий «Бодрость», ставший обсервацией для граждан КНР в Екатеринбурге, вновь откроется для гостей после карантина.



По словам первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика, ни у одного из 64 граждан Китая, пробывших в изоляции 14 дней, не обнаружили новый коронавирус. Все они абсолютно здоровы.



Ковальчик отметил, что после выселения граждан КНР в помещениях проведут дезинфекцию.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»