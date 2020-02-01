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19:36 | 19.02.2020
Фото: ataman-ovko.ru
В Екатеринбурге откроют казачью кадетскую школу
В уральской столице откроется казачья кадетская школа, об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
Решение было озвучено на заседании, проведенном по поручению вице-губернатора Сергея Бидонько атаманом Оренбурского войскового казачьего общества Владимиром Романовым.
«Существует целая сеть образовательных учреждений, реализующих казачий компонент, развитию которых большое внимание уделяют органы власти Свердловской области. Смысл казачьего образования состоит в сохранении историко-культурных традиций казачества, развитии патриотизма, служении во благо Родины. Данные принципы должны находить свое отражение в содержании учебных дисциплин, преподаваемых в учреждениях казачьей направленности», – рассказал Романов на совещании.
На сегодняшний день в регионе действует два кадетских корпуса, 21 кадетский класс, а также работает центр казачьего образования.
Целью создания казачьей школы будет подготовка несовершеннолетних к государственной гражданской, военной, правоохранительной службы. На данный момент специалисты разрабатывают учебный план.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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