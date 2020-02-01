Бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов признал вину в посредничестве в вымогательстве взятки

18:50 | 19.02.2020

Фото: «Новый день»

Сегодня, 19 февраля, Ленинский районный суд Екатеринбурга выбрал меры пресечения генеральному директору «Титановой долины» Артемию Кызласову и бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову. Как передает агентство «Новый день», Шилиманов признал свою вину.



Напомним, что Артемия Кызласова задержали 17 февраля в БЦ «Высоцкий». Он общался с бизнесменом Дмитрием Пановым, у которого гендиректор «Титановой долины» вымогал взятку. Встреча была организована Шилимановым.



Отметим, что суд назначил Кызласову арест до 17 апреля.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»