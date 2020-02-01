В Нижних Сергах будут судить свердловчанина, обвиняемого в использовании поддельного водительского удостоверения

18:16 | 19.02.2020

Фото: luki-news.ru

В Свердловской области будут судить мужчину, обвиняемого в использовании поддельного водительского удостоверения, об этом рассказали в ОД МО МВД России «Нижнесергинский».



Так, в начале февраля на стационарном посту «Дубрава-31» трассы Пермь-Екатеринбург полицейские задержали водителя автомобиля ВАЗ 21102, чтобы проверить документы. Права вызвали сомнение в подлинности у сотрудников ОГИБДД, а позже выяснилось, что удостоверение принадлежит другому человеку. Кроме того, документ имел признаки подделки, а мужчина, предъявивший его, был ранее лишен водительских прав.



В связи с этим было принято решение о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 327 УК РФ. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до одного года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»