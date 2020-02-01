Ветеранам Турбинного завода в Екатеринбурге вручили памятные медали, приуроченные к 75-летию Победы

17:37 | 19.02.2020

Сегодня в ЦК «Эльмаш» в Екатеринбурге состоялось торжественное вручение юбилейных медалей, выпущенных к 75-летию Победы. Глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко и председатель городской думы Игорь Володин вручили медали 24 бывшим работникам Турбинного завода, которые стояли у станков в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны.



«Эти бабушки и дедушки, а тогда – многие - дети внесли неоценимый вклад в защиту нашего с вами права на жизнь», - отметил Роман Кравченко.



Напомним, что на «Турбинке» в мае 1941 года собрали и испытали паровую турбину АТ-12 мощностью 12 тысяч киловатт, которая надежно проработала 48 лет.

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