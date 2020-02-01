Отряды Свердловского МЧС наградили за служебные и спортивные достижения

16:40 | 19.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В ГУ МЧС России по Свердловской области подвели итоги деятельности пожарно-спасательных подразделений за 2019 год и вручили награды за служебные и спортивные достижения.



Как рассказали в пресс-службе ведомства, по итогам оперативно-служебной деятельности 1 место занял 60 пожарно-спасательный отряд (г.Екатеринбург), 2 место занят 6 пожарно-спасательный отряд (ПСО) г.Краснотурьинска, а на 3 месте оказался 1 ПСО (г.Екатеринбург). В 2019 году спасатели участвовали в учениях по ликвидации пожара на объекте с массовым пребыванием людей, а также отрабатывали тактические навыки на одном из административных зданий Екатеринбурга.



По итогам спортивного сезона в тройку победителей вошли команда 1 ПСО г.Екатеринбурга, 2 ПСО г.Нижнего Тагила и 60 ПСО г.Екатеринбурга.



«Спорт является неотъемлемой частью профессиональной подготовки сотрудников МЧС. В спортивном сезоне 2019 года огнеборцы соревновались в пожарно-спасательном спорте, плавании, легкой атлетике, мини-футболе, волейболе, лыжных гонках, гиревом спорте, а также пожарно-спасательном кросс-фите. Основными спортивными площадками для проведения областных соревнований были Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский», - рассказали в пресс-службе.



Награды в виде дипломов и кубков спасателям вручил начальник ГУ МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»